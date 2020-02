Eriksen: “Al Tottenham ero diventato la pecora nera. E’ bello essere in un nuovo posto e ricominciare”

Il nuovo arrivo in casa Inter, Christian Eriksen, intervistato dalla BBC, ha parlato della sua esperienza al Tottenham.

“A livello fisico e mentale è bello essere in un nuovo posto e ricominciare. Se hai un contratto corto, diventi la pecora nera. Certo, ho fatto quell’intervista. Sono stato molto onesto, sentivo che dovevo essere sincero. Non volevo nascondermi come molti giocatori fanno: tutti sono diversi. Ero onesto, volevo dirlo ad alta voce. Mi hanno dato la colpa per un sacco di cose: per essere il cattivo. Ho letto che ero la persona cattiva negli spogliatoi. Da quando ho detto che volevo andarmene, non era la cosa migliore per me rimanere lì. Ad essere onesti, negli ultimi anni, se fosse successo qualcosa, qualsiasi giocatore avrebbe pensato di andarsene, ma io ero il ragazzo che lo diceva pubblicamente“.

Foto: Twitter ufficiale Inter