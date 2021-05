Eriksen: “Addio di Conte uno schock. Ma avevamo la sensazione che volesse andare via”

Intervistato da Tv2 Sport direttamente dal ritiro della Nazionale danese, Christian Eriksen ha parlato dell’addio di Conte e del rapporto con l’ormai il suo ex tecnico: “È stata una grande sorpresa, perché l’addio è arrivato in modo improvviso, inoltre dopo aver vinto lo scudetto. Il mio futuro? Dipenderà anche dal prossimo allenatore e da quello che accadrà all’interno del club. Sapevamo che il mister avrebbe parlato con la società, è successo anche al termine della scorsa stagione, ma onestamente ciò che è accaduto è stato uno choc calcistico. Voleva andare via, noi stessi avevamo questa sensazione. Io e Antonio siamo sempre stati dei buoni amici, semplicemente lui vedeva il calcio in un modo e io in un altro. Per il resto, non so esattamente cosa sia successo tra lui e la dirigenza. Purtroppo non so cosa accadrà e al momento non sono concentrato su questo, ma sull’Europeo. Dipenderà anche dal nuovo allenatore e dalle strategie del club. A livello tecnico, ovviamente mi piacerebbe giocare più avanzato piuttosto che stare davanti alla difesa”.

Foto: Twitter Inter