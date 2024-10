Erik ten Hag: “Le voci sul mio licenziamento sono tutte bugie”

Il tecnico del Manchester United Erik ten Hag ha tuonato in conferenza stampa contro i giornalisti, commentando le voci che lo vedrebbero lontano dal club per via dei risultati rivedibili. L’olandese ha confermato che nel club tutti sono sulla stessa lunghezza d’onda e che c’è la voglia di continuare insieme. Dall’inizio della stagione gli inglesi hanno vinto solo due partite, e sono al 14esimo posto dopo 8 giornate.

“Licenziato? No, il rumore viene solo dai media, da alcuni di voi, non tutti, che creano storie e favole, raccontano bugie. Ma all’interno di questo club siamo sulla stessa lunghezza d’onda. L’ho detto prima della pausa, ma probabilmente diversi giornalisti non mi hanno creduto. Stiamo rispettando il piano e siamo molto convinti che sarà un successo, quindi restiamo calmi . Dobbiamo scalare una montagna, ma è un calcio di altissimo livello, a volte bisogna affrontare delle sfide, ma sono sicuro che ce la faremo, come abbiamo fatto nelle ultime due stagioni. Vedo le cose buone, i buoni trend e le buone statistiche che confermano che siamo nella giusta direzione, ma la classifica non mente e la nostra posizione attuale non è abbastanza buona”.

Foto: Instagram Manchester United