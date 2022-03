Eric Garcia: “Sogno il Mondiale, devo sfruttare ogni opportunità per essere convocato”

Intervistato da Sport, il difensore del Barcellona e della Nazionale spagnola Eric Garcia ha parlato delle sue possibilità di partecipare al prossimo Mondiale in Qatar: “Chiunque sogna di andarci, ma al momento non mi concentro sulle possibilità di vincerlo. Penso alla giornata, ora mi concentro sulla partita con l’Albania. Quando arriveremo ai Mondiali, se sarò convocato, ne parleremo. Devo sfruttare tutte le opportunità, che non sono molte, per essere nella lista finale: prima abbiamo queste amichevoli contro Albania e Islanda, poi le partite della Nations League a giugno”.

Su Luis Enrique: “Mi piace molto giocare con l’idea dell’allenatore, con ciò che trasmette. I giocatori si conoscono molto ed è un’atmosfera speciale”.

Foto: Twitter personale Eric Garcia