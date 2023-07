Eric Garcia non è sul mercato: il difensore è stato rassicurato da Xavi

La lentezza e la difficoltà che il Barcellona sta incontrando per risolvere alcune operazioni in uscita ha innescato speculazioni sui giocatori che non entrano nei piani di Xavi. Oltre a quelli in prestito come Lenglet o Dest, giocatori come Ansu Fati, Ferran Torres, Raphinha, Kessie o Eric Garcia hanno ancora dubbi sul futuro. Sul caso del difensore centrale le informazioni si sono intensificate nelle ultime settimane, collocandolo fuori dal club. Eric Garcia è felice al Barcellona e anche se non gioca regolarmente, il suo desiderio è continuare perché si vede nella posizione di avere successo. Il tecnico lo ha rassicurato e ha fatto capire che contava su di lui. Salvo un’offerta esorbitante, un affare irresistibile, che finora non si è verificato, Eric Garcia non si muoverà dagli spogliatoi.

Foto: Twitter Eric Garcia