Eredivisie: Ajax da record, vittoria per 13-0 in casa del Venlo. Atalanta avvisata

Dopo il ko interno con la Sampdoria per 3-1, l’Atalanta si rilancia con la testa alla Champions League. Martedì gli uomini di Gasperini sfideranno a Bergamo l’Ajax.

Olandesi che sono scesi in campo nel pomeriggio in Eredivisie e hanno travolto 13-0 il Venlo. Gli uomini di Ten Hag hanno anche sfruttato la superiorità numerica dal 54′, ma hanno praticamente travolto i malcapitati avversari che di certo non dimenticheranno la giornata di oggi.

Da segnalare i 5 gol di Traorè e la tripletta di Huntelaar, vecchia conoscenza del Milan. Atalanta avvisata, quindi, in vista della gara di Champions.

Foto: Sito uff. Ajax