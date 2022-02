Evra: “Il migliore in campo dello United non può essere sempre De Gea. Maguire ha mezzo spogliatoio contro”

Al Wanda Metropolitano per commentare la partita tra il suo Manchester United e l’Atletico Madrid per Prime Video, Patrice Evra ha detto la sua sulla tenuta difensiva dei Red Devils: “Se a fine stagione De Gea viene eletto sempre miglior giocatore, c’è un problema. Non è possibile che accada questo al Manchester United. Io gli voglio bene, lo chiamo San De Gea“. La squadra guidata da Rangnick è attesa da un calendario molto complicato: “È un momento molto difficile, ma pensiamo al presente. Vincere stasera darebbe fiducia, poi arriveranno Liverpool e City prima della partita di ritorno. C’è tanto lavoro da fare“. Chiusura sulle polemiche per la fascia da capitano concessa a Maguire: “L’ex Leicester non ha il rispetto dei compagni. È stato pagato tanto e ha avuto subito la fascia di capitano, ci sta che abbia mezzo spogliatoio contro“.

