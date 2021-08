Olimpiadi di Tokyo 2020: il Brasile vince la finale di calcio maschile contro la Spagna

Termina con la vittoria del Brasile ai danni della Spagna la frizzante finale di calcio maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il verdeoro falliscono al 38esimo l’occasione di passare in vantaggio a causa del rigore fallito da Richarlison. A regalare il vantaggio ai brasiliani, ci pensa al 45esimo del primo tempo, l’attaccante dell’Hertha Berlino, Matheus Cunha. A ristabilire la parità ci pensa al 61esimo il trequartista del Real Sociedad Oyarzabal. Nonostante i tentativi di sorpasso da entrambe le squadre, al termine dei 90 minuti regolamentari il punteggio rimane inchiodato sull’1-1. Bisogna aspettare fino al 106esimo del secondo tempo supplementare per veder realizzare la rete di Malcom che vale l’oro per la Seleção, esattamente come nel 2016 alle Olimpiadi di Rio.

Questo il Tweet celebrativo del Brasile:

“L’ORO È ANCORA IN BRASILE! Era la corsa, la dedizione e il talento del calcio brasiliano! La medaglia d’oro è ancora una volta nostra e ora possiamo festeggiare! Grazie, Squadra olimpica! Siete incredibili e avete segnato i vostri nomi nella storia!”

O OURO CONTINUA NO BRASIL! Foi na raça, na dedicação e no talento do futebol brasileiro! A medalha dourada é nossa mais uma vez e agora podemos comemorar! Obrigado, #SeleçãoOlímpica! Vocês são incríveis e marcaram os seus nomes na história! ⚽🏅🇧🇷💚💛#BRAxESP #JogosOlímpicos pic.twitter.com/m0o8sVfwqk — CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 7, 2021

Foto: Twitter Nazionale Brasile calcio