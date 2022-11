Verratti: molto vicino il rinnovo con il PSG

Da come riferito da l’Equipe, pronto un super rinnovo per il centrocampista italiano e ormai bandiera del PSG, Marco Verratti. Secondo il noto quotidiano il rapporto lavorativo verrà prolungato per altri due anni. Verratti era stato presentato insieme a Ibra, nel mercato d’oro di dieci anni fa, ora è riuscito ad ottenere la fiducia di tutti, diventando una vera e propria bandiera del club parigino. Con 29 trofei è diventato il calciatore più vincente nella storia delle competizioni francesi.

Foto: Instagram Verratti