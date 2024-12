Equilibrio tra Roma e Atalanta: è 0-0 all’intervallo

Termina 0-0 il primo tempo tra Roma e Atalanta. Tanto equilibrio all’Olimpico con la Roma che sta tenendo testa alla compagine or0bica.

Parte meglio la Roma, con una chance per Paredes al 4′. Conclusione al lato. Lievita l’Atalanta che al 14′ ha una chance con Bellanova, colpo di testa che termina fuori. Al 16′, chance per la Roma con Kone. Il centrocampista trova spazio per avanzare e calciare, mancando davvero di un soffio la porta con il destro. Al 23′ trova il gol l’Atalanta con Lookman che raccoglie un pallone di Bellanova in area, calciando a botta sicura verso la porta. La gioia dell’attaccante però si spegne dopo la segnalazione di Guida, che conferma il fuorigioco anche dopo un check del VAR.

Al 40′, grossa chance per De Ketelaere che gioca bene su Kossounou, che prova un filtrante in area di rigore. Il passaggio però viene letto benissimo da Hummels, che anticipa Retegui all’ultimo istante salvando la Roma da un’occasione potenzialmente letale.

Termina senza gol il primo tempo.

Foto: sito Atalanta