Equilibrio tra Lazio e Milan: è 0-0 all’intervallo

Equilibrio all’Olimpico nell’anticipo della 27a giornata di Serie A. Dopo 45 minuti è ancora 0-0 tra Lazio e Milan. Gara con poche ocassioni da gol da una parte e dall’altra. Parte il Milan a fare la partita, senza però impensierire Provedel. La Lazio con il passare dei minuti è cresciuta e ha preso campo. Pericoloso Luis Alberto con un destro da fuori, che non ha creato problemi a Maignan. All’ultimo istante, occasione per il Milan con Pulisic, bravo Provedel. E’ anzora zero a zero un primo tempo senza troppi squilli. Meglio la Lazio a livello di intensità.

Foto: Instagram Luis Alberto