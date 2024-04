Equilibrio tra Juve e Milan: al 45′ è 0-0. Vlahovic pericoloso nel finale su calcio di punizione

Primo tempo equilibrato e senza troppi squilli, quello che si è concluso, giustamente, 0-0. tra Juve e Milan. Una gara che ha avuto il suo momento più critico nel riscaldamento, con il problema a Maignan e con Sportiello in porta per il Milan, e dopo uno scontro, testa contro testa, tra Gabbia e Gatti al 5′.

Sostanzialmente meglio la Juve, con un paio di conclusioni da fuori di Gatti e Vlahovic, finite alte. Al 23′ ci prova ancora la Juve con Cambiaso, che calcia di poco fuori. Da fuori ci prova anche il Milan, alla mezz’ora, con Leao che non inquadra la porta. L’ultima chance è per la Juve, su un calcio di punizione di Vlahiovic, ma Sportiello para sul suo palo.

Finisce 0-0 il primo tempo allo Stadium tra Juventus e Milan.

Foto: twitter Juve