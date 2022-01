Equilibrio a Bergamo: è 0-0 all’intervallo tra Atalanta e Inter

Risultato ad occhiali alla fine del primo tempo tra Atalanta e Inter. Uno 0-0 giusto, gara abbastanza bloccata, con maggiori spunti, però, da parte dell’Atalanta, con qualche situazione da palla inattiva. Per l’Inter, un colpo di testa di Dzeko, che ha sfiorato il palo, è stata l’opportunità più importante.

Per il resto, gara maschia, ritmi non molto alti e gioco concentrato a centrocampo. Per ora regge l’equilibrio a Bergamo e tra Atalanta e Inter è 0-0.

Foto: Twitter Inter