Episodi di razzismo durante Newcastle-Arsenal. La nota dei Magpies

Brutto episodio di razzismo, in Premier, che ha visto come vittime Bruno Guimarães e Joe Willock dell’Arsenal, bersagliati sui social. I due giocatori hanno ricevuto insulti durante la sfida contro il Newcastle persa 1-0 dai Gunners di Mikel Arteta. Dura la risposta da parte delle Magpies su quanto accaduto: “Il Newcastle United condanna fermamente gli abusi razzisti inviati a Bruno Guimarães e Joe Willock tramite i social media in seguito alla vittoria di ieri sull’Arsenal. Il nostro messaggio è chiaro. Non c’è spazio per il razzismo nel calcio e nella società”.

