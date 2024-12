Enzo Fernandez: “Vincere la Premier League sarebbe un sogno. Caicedo? È eccezionale”

Enzo Fernandez, autore di una stagione formidabile col Chelsea (3 gol e 4 assist), ha rilasciato un’intervista a Sky Sports UK.

Sulle sue prestazioni: “Sono molto contento di come stanno andando le cose. Ho lavorato molto per questo. È una sensazione che ogni giocatore desidera. Sono soddisfatto delle mie prestazioni, ma ancora di più delle prestazioni della squadra, che è la cosa più importante. Continuerò a lavorare per aiutare i miei compagni di squadra. Sapevo che con duro lavoro e umiltà sarei riuscito a tornare a sentirmi come volevo. Ho sempre cercato di stare insieme al gruppo e di supportare chiunque stesse giocando. Anche quando non gioco, cerco sempre di allenarmi allo stesso modo, di supportare la squadra in ogni partita, in qualsiasi minuto ho a disposizione, ed essere disponibile e pronto per quando c’è bisogno di me”.

Sul suo score realizzativo: “Al momento, mi chiedono di giocare un po’ più vicino all’area, con l’opportunità di segnare o fare assist ai miei compagni di squadra. È una bella cosa e mi piace molto la posizione. È una posizione offensiva quando è il momento di attaccare, ma quando è il momento di difendere, devo tornare accanto a Moi (Caicedo n.d.r.) per chiudere lo spazio tra le linee”.

Sul compagno di reparto Caicedo: “Condividere il campo con Moi è incredibile. Ho insistito molto perché venisse al Chelsea quando il club è andato a prenderlo. Ora che è qui, si vede che non è un giocatore normale. È anche una persona fantastica e ci porta molto come squadra e come compagno di squadra. Stiamo andando molto d’accordo. Ogni giorno ci capiamo meglio. È un giocatore eccezionale. Spero di condividere molti anni con lui in campo qui al Chelsea.”

Su Palmer: “Cole ha dimostrato di essere un ottimo giocatore, ma lavora anche duramente ogni giorno per arrivare dove è oggi. Nessuno sa cosa riuscirà a realizzare nel calcio, ma credo in lui e confido che realizzerà tutto ciò che si metterà in testa perché ha una qualità incredibile”.

Su Maresca: “Siamo stati con lui solo per pochi mesi, ma fin dall’inizio è stato molto chiaro quando era il momento di lavorare e di trasmettere la sua idea di calcio, e lo stesso vale per il suo staff tecnico. Abbiamo capito perfettamente il suo piano”.

Sulla vittoria della Premier League: “C’è ancora molto da fare. Andiamo avanti di fine settimana in fine settimana. Non voglio prefissarmi un obiettivo che forse non è necessario in questo momento. Ma ovviamente, come giocatore, ho sempre sognato di fare grandi cose. Vincere la Premier League sarebbe un sogno per tutti noi”.

