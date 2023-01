Enzo Fernandez più Badiashile: il Chelsea fa saltare il banco

Enzo Fernandez per 127 milioni dal Benfica al Chelsea è il quinto affare più caro di sempre. Irraggiungibile (almeno per ora…) Neymar a quota 222, Mbappé insegue a 180, sul terzo gradino del podio Dembelé appena davanti a Coutinho, subito dopo il centrocampista argentino che il Benfica aveva pagato poco meno di 15 milioni. Il Chelsea del nuovo corso spende senza soluzione di continuità, un rubinetto sempre aperto nella speranza che adesso migliorino i risultati. Per Benoit Badiashile, difensore centrale in uscita dal Monaco, i Blues verseranno una cifra non lontana dai 40 milioni. E quindi per due affari di gennaio, sessione da sempre difficile, sono volati oltre 160 e quasi 170 milioni. Un bel modo di far saltare il banco. L’ulteriore conferma che nella sessione invernale qualsiasi cosa è possibile a patto di avere una cassaforte piena di soldi.

Foto: Instagram personale