Stagione finita per Enzo Fernandez. In un comunicato il Chelsea ha reso noto che il centrocampista si è sottoposto a un intervento all’inguine, ben riuscito, e ora inizierà un periodo di riabilitazione che lo metterà da parte per il resto della stagione. Fernandez lavorerà con il dipartimento medico del club per recuperare nel più breve tempo possibile.

Foto: twitter Chelsea