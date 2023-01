Enzo Fernandez non si presenta agli allenamenti: vuole solo il Chelsea

Tensione tra Enzo Fernandez e il Benfica. Il centrocampista argentino non ha preso parte agli ultimi due allenamenti dei portoghesi in programma oggi al Seixal, violando così il regolamento disciplinare interno dei portoghesi. Il nazionale argentino incorrerà così in una pesante sanzione per aver saltato una giornata di lavoro, questo dopo essersi recato nel suo paese dopo la partita con il Braga per trascorrere il capodanno con la famiglia a Buenos Aires, senza avere la necessaria autorizzazione da parte del club. Una forzatura che potrebbe avere l’obiettivo di ottenere il via libera per trasferirsi al Chelsea. Secondo il giornalista argentino Gastón Edul, infatti, Enzo Fernandez avrebbe già l’accordo con i Blus, ma non c’è ancora accordo tra Benfica e Chelsea sul pagamento della clausola. Il Chelsea vorrebbe dilazionarla, mentre i portoghesi non accettano vie di mezzo e spingono per il pagamento in un’unica soluzione.

Foto: Instagram Enzo Fernandez