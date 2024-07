Enzo Fernandez, il Chelsea prende provvedimenti per i cori razzisti: “Avviata una procedura disciplinare interna”

Dopo il video circolato sui social in cui si riprendevano i giocatori dell’Argentina che, durante i festeggiamenti, intonavano un coro razzista diretto ai giocatori della Francia. L’episodio è avvenuto durante una diretta Instagram di Enzo Fernandez, centrocampista del Chelsea. Nelle scorse ore è arrivato il messaggio di scuse da parte del giocatore del club londinese che, sempre su Instagram, si è detto dispiaciuto per quanto accaduto.

Nonostante ciò il Chelsea ha deciso di prendere provvedimenti per quanto accaduto e ha annunciato, mediante un comunicato ufficiale, di aver avviato una procedura disciplinare interna nei confronti del centrocampista. Di seguito il comunicato del club inglese:

“Il Chelsea Football Club ritiene che ogni forma di comportamento discriminatorio sia completamente inaccettabile. Siamo orgogliosi di essere un club diversificato e inclusivo in cui persone di tutte le culture, comunità e identità si sentono benvenute. Riconosciamo e apprezziamo le scuse pubbliche del nostro giocatore e coglieremo questa opportunità per educarlo al rispetto. Il Club ha avviato una procedura disciplinare interna”.

Foto: Instagram Enzo Fernandez