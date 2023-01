Enzo Fernandez, il Chelsea ci riprova. La situazione

Enzo Fernandez e il Chelsea, una telenovela. Non era una trattativa definita diverse settimane fa, quando era stata data ai dettagli, ma evidentemente i Blues non hanno mollato. Nella giornata di ieri le rassicurazioni del Benfica, tuttavia è una situazione fluida. In giornata Record ha parlato dell’inserimento di Ziyech nella trattativa e ha confermato il nuovo tentativo in corso da parte del club inglese. Qualche settimana fa la trattativa era naufragata perché il Chelsea avrebbe voluto dilazionare la clausola da 120 milioni in più rate, a costo di pagare di più (127 milioni), ma era stato respinto. Adesso può decidere di pagare i 120 alle condizioni del Benfica, situazione da seguire.

Foto: Instagram Benfica