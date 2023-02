Enzo Fernandez: “Grato al Chelsea per aver fatto tutto il possibile”

Enzo Fernandez è stato il botto finale messo a segno dal Chelsea prima della fine della sessione invernale di calciomercato. Il centrocampista argentino è stato acquistato per la cifra record, in Premier League, di 121 milioni di euro dal Benfica. Le sue prime parole da calciatore dei blues: “Sono grato al Chelsea e alla sua proprietà per aver fatto tutto il possibile per rendermi parte di questo progetto. Sono felice ed entusiasta di unirmi al club, di giocare nel miglior campionato del mondo e di competere per i più grandi trofei. Non vedo l’ora di giocare davanti ai nostri tifosi e aiutare i miei compagni dentro e fuori dal campo”.

Foto: Instagram Enzo Fernandez