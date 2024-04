Enzo Fernandez dopo l’operazione: “Mi trascinavo il dolore da sei mesi, era diventato insopportabile”

Enzo Fernandez, centrocampista del Chelsea, ha confermato la buona riuscita dell’intervento all’inguine a cui si è sottoposto con un post su Instagram: “Volevo comunicarvi che la mia operazione è andata bene, grazie a Dio è andata bene. Avevo bisogno di fare questo intervento chirurgico, visto che trascinavo il dolore da circa sei mesi. Era qualcosa che potevo evitare mentre mi facevo trattare continuamente con iniezioni e medicine. Ma poche settimane fa il dolore ha iniziato ad essere sempre più intenso, senza che nulla di tutto questo facesse effetto, ed è stato peggio perché mi allenavo e giocavo con fastidio, ma non volevo smettere di partecipare alle partite che avevo. Ogni volta che ho giocato con la maglietta del Chelsea, come quella della nazionale, ho cercato di dare il meglio di me, nonostante tutto questo, ma non lo sopporto più. Grazie per i messaggi, l’incoraggiamento e le dimostrazioni di affetto di sempre. Saluti a tutti, vi prometto che tornerò più forte che mai. Abbiate cura di voi. EJF. Ringrazio i medici che si sono presi cura di me durante l’operazione. CHRIS HUGHES ERNEST SCHILDERS e DANIEL MARTINEZ”

Foto: Instagram Enzo Fernandez