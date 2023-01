Enzo Fernandez-Chelsea: visite mediche in corso

Il Chelsea continua a lavorare costantemente per tesserare Enzo Fernandez nelle ore finali della sessione invernale di calciomercato. In Inghilterra c’è tempo fino alle 24, il centrocampista argentino rischia di diventare uno degli acquisti più onerosi della storia del calcio in virtù dei 120 milioni di euro che andranno nelle casse del Benfica. L’ex River Plate sta già svolgendo le visite mediche di rito con i Blues, in Portogallo, prima di firmare l’accordo con la squadra di Londra.

Foto: Instagram Enzo Fernandez