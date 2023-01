Enzo Fernandez-Chelsea: programmate visite in attesa di accordo definitivo con il Benfica

Continua il pressing del Chelsea per Enzo Fernandez. Dopo aver ceduto Jorginho all’Arsenal, i Blues sognano di completare il trasferimento a Londra del centrocampista argentino in forza al Benfica entro le 24 di oggi, quando si chiuderà la finestra di mercato invernale in Inghilterra. Il Chelsea è in pressing e spera di chiudere col Benfica, tanto che ha già organizzato le visite di Fernandez in Portogallo, ma non c’è ancora il via libera definitivo da parte di Rui Costa.

Foto: Instagram Enzo Fernandez