Enzo Fernandez-Chelsea a un passo dal traguardo: i dettagli

Enzo Fernandez è sempre più vicino al Chelsea. La volontà del calciatore ormai è chiara: il centrocampista non si è presentato alle ultime due sedute del club portoghese per forzare la cessione. L’accordo tra il giocatore e i Blues c’è già, adesso manca l’ultimo “dettaglio”: l’accordo tra Chelsea e Benfica. Gli inglesi non vorrebbero pagare la clausola rescissoria fissata a 120 milioni a causa del FPF, ma sarebbero disposti a offrire 120 più bonus per arrivare a meno di 130 (si parla di 127 milioni di euro). I portoghesi dal canto loro, invece, vorrebbero cedere il Fernandez solo con il pagamento della clausola. Continuano i contatti tra le parti. Ma ormai la strada è tracciata.

Foto: Twitter River