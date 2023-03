Entra in campo per festeggiare il settimo gol allo United e travolge Robertson, il Liverpool: “Rischia daspo a vita”

Attraverso una nota ufficiale il Liverpool ha commentato l’ingresso in campo di un tifoso dei Reds che, durante l’esultanza della settima e ultima rete siglata da Firmino contro il Manchester United, ha travolto Robertson dopo essere scivolato sul terreno di gioco: “L’autore del reato è corso in campo e si è scontrato con i giocatori del Liverpool, rischiando di infortunarli, mentre questi stavano festeggiando il settimo gol sotto la Main Stand. Non ci sono scuse per questo comportamento inaccettabile e pericoloso. La salute e la sicurezza dei giocatori, colleghi e tifosi è fondamentale. Il club ora seguirà il suo percorso formale per valutare ogni tipo di sanzione contro l’invasore che sarà sospeso da ogni evento ad Anfield fino al termine del processo. Se trovato colpevole di essere entrato in campo senza permesso, l’invasore potrebbe affrontare delle conseguenze penali ed essere bandito per sempre da Anfield e da ogni stadio delle Premier League”.

