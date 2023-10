Entra, fa assist, segna ed esce. La partita di Pellegrini finisce dopo 17′ della ripresa

E’ durata 17 minuti la gara di Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma. Il centrocampista è entrato all’intervallo al posto di Aour. Sono stati 17 minuti di assoluto livello, visto che Pellegrini ha messo lo zampino per il 2-0 di Belotti, con un assist di testa, poi si è preso la scena, segnando la rete del 3-0 al 52′ e poi è uscito al 57′, per un problema, da valutare. Il giocatore non era proprio al meglio, uscito nel finale di Roma-Frosinone con qualche acciacco.

Da capire l’entità del problema, anche in ottica Nazionale.

Foto: twitter personale