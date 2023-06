Superbi, DS Entella: “Allestiremo una squadra per un campionato di vertice senza spendere un capitale”

Matteo Superbi, Ds dell’Entella, ha parlato anche della formazione ligure ai microfoni di Radio FirenzeViola, lungo la trasmissione “Chi si compra?”. L’obiettivo dei Diavoli Neri nell’ultima stagione era la promozione, ma è sfumata ai playoff. Riparte proprio da lì facendo il punto della stagione: “L‘annata appena conclusa è stata per noi un’annata particolare, il girone di andata è stato sotto le aspettative, il ritorno invece al top tanto che a tre turni dal termine eravamo primi: con due pareggi, però, ci siamo giocati il campionato. Quando si entra poi nei playoff, le squadre di alta classifica sono penalizzate, perché, se da un lato è vero che si ha il ritorno in casa, dall’altro ci sono 28 giorni di stop che azzerano i valori, che richiedono una sorta di mini ritiro, una nuova preparazione: la finale Lecco-Foggia lo dimostra, i risultati sono incerti per chiunque, anche se c’è grande spettacolo. Vincere i playoff in C è davvero difficile, molto più facile vincerli in B. Ma ora guardiamo oltre, abbiamo una proprietà solida che ci fa lavorare molto bene, con i giusti parametri allestiremo una squadra competitiva per fare un campionato di vertice senza spendere un capitale”. Conclude con un riferimento alle formazioni Under 23, con l’Atalanta che potrebbe presentare la propria nel prossimo campionato di Serie C: “Le formazioni Under 23 sono un’apertura a un discorso europeo, la Juve negli ultimi due anni ha portato tanti calciatori in prima squadra, dando grande significato a quello che è questo progetto. In più, con le regole europee che porteranno a ridurre il numero di prestiti a un minimo di 6, diventa impensabile per le grandi squadre tenere sotto controllo 20 o 30 calciatori fuori, quindi la Seconda Squadra è una grande soluzione, che permette poi anche di allungare la rosa della prima squadra. Negli anni ci saranno sicuramente altri club che allestiranno le U23, oltre all’Atalanta, Sassuolo, Inter e Torino stanno programmando questa soluzione”.

foto: sito ufficiale