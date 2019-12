Enrico Chiesa: “Federico lavora senza sosta, tornerà presto in campo. La Fiorentina risalirà la china”

Enrico Chiesa, papà e agente di Federico, è intervenuto a margine dell’evento organizzato dalla società Figline per i suoi 100 anni di storia. L’ex giocatore ha parlato anche delle condizioni del figlio, infortunato, e del delicato momento in casa Fiorentina: “Federico lavora, al centro sportivo, per recuperare dalla caviglia. Non è andato neanche via perché deve allenarsi ogni giorno per tornare dall’infortunio. Ci auguriamo possa recuperare al più presto. Ok le feste, ma serve che si metta prima possibile a disposizione della squadra“.

Commisso

“Commisso è piacevolissimo, una persona eccezionale. C’è stata grande empatia, sono rimasto contento e credo lo sia stato pure lui dalle parole che ha detto. Finito l’incontro ci siamo abbracciati e c’è un bellissimo rapporto, anche con Pradè e Barone. Speriamo che vada tutto nel miglior modo possibile”.

Sulla Fiorentina

“A metà campionato non si possono tirare somme, da tifosi speriamo che la Fiorentina possa risalire la china. Ha mezzi e potenzialità per farlo: l’importante è stare tranquilli”.

Foto: Daily Express