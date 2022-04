Ennesimo record per CR7: è il primo calciatore a quota cento reti in Premier e Liga

Ennesimo record nella lunghissima e soddisfacente carriera di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è diventato il primo giocatore della storia del calcio a toccare la tripla cifra di gol sia nel massimo campionato inglese sia in quello spagnolo (311). Il gol contro l’Arsenal ha permesso al portoghese di toccare quota 100 in Premier e tagliare il prestigioso traguardo, pur in una giornata triste nel ricordo del figlio scomparso e segnata dall’ennesima sconfitta del Manchester United.

FOTO: Twitter Manchester