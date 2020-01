Ennesima espulsione per Da Cruz, l’Ascoli prende le distanze. La nota

“La prestazione di oggi non rispecchia le aspettative della Società e del progetto Ascoli Calcio. La Società stessa prende le distanze dal comportamento tenuto da Alessio Da Cruz. L’ennesima espulsione e il comportamento – non in linea col codice etico dell’Ascoli Calcio – assunto in campo e al cospetto di tifosi, che hanno seguito la squadra ancora una volta, obbligano il Club bianconero a prendere definitivamente le distanze dal giocatore”, questa la nota del presidente dell’Ascoli Massimo Pulcinelli dopo l’ennesima espulsione di Da Cruz.