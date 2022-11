Enner Valencia: “Spero di essere in campo contro il Senegal. Vogliamo continuare a sognare in grande”

Il capocannoniere fin qui del Mondiale, Enner Valencia, parla in conferenza stampa del suo Ecuador, affermando di essere in campo contro il Senegal. Partita fondamentale per passare il turno. Basta un punto ai sud americani. Di seguito le sue parole: “Voglio ancora aiutare il mio Ecuador, martedì spero di essere in campo contro il Senegal. Vogliamo continuare a sognare in grande. Per noi la partita contro il Senegal sarà come una finale.”

Foto: Twitter Fifa