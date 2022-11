Enner Valencia: “Dispiace aver deluso le aspettative, chiedo scusa a tutto il Paese”

Il grande protagonista delle prime due gare di Qatar 2022 del suo Ecuador, Enner Valencia, ha parlato dopo l’eliminazione a Qatar 2022, dopo il ko con il Senegal.

Queste le sue parole: “Disgraziatamente non abbiamo potuto rispettare le tante aspettative del nostro Ecuador, stiamo passando un momento difficilissimo. Eravamo felici e soddisfatti per il lavoro che stavamo facendo, ma oggi non abbiamo potuto raggiungere l’obiettivo e per questo devo chiedere scusa a tutto il Paese”.

Foto: twitter Fifa World Cup