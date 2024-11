Engelhardt: “Felice per il gol, ma avrei preferito la vittoria. C’era un rigore per noi”

Al termine del match Como-Monza, terminato 1-1, il centrocampista dei padroni di casa Yannick Engelhardt ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

“Il gol? È stato un momento speciale per me. Su queste azioni devi essere pronto a intervenire sul secondo pallone. La mia espressione dice tutto, credo. Non sono del tutto felice perché non abbiamo vinto. Le aspettative per questa partita erano alte. Sono contento per il gol, ma sarei stato molto più felice se avessimo conquistato i tre punti. In questo gruppo, tutti remiamo nella stessa direzione e giochiamo con lo stesso spirito. Questa è l’unica via percorribile. Dobbiamo rimanere uniti e continueremo a farlo. Come ha detto mister Fabregas, ci manca un po’ di fortuna. Oggi, ad esempio, c’era un rigore per noi. Ho rivisto l’episodio al VAR: Nico (il portiere avversario, ndr) non ha toccato il pallone, quindi c’è un po’ di rammarico. Abbiamo giocato bene e dobbiamo continuare così. Siamo tutti uniti e aspettiamo che la ruota giri anche dalla nostra parte”.

Foto: Instagram Engelhardt