Endrick, una doppietta che può valere il rilancio

Ieri sera, il Real Madrid è riuscita a vincere una gara dal valore inestimabile, sia dal punto di vista umorale che degli obiettivi stagionali. La squadra di Ancelotti ha infatti sfidato il Celta Vigo in Coppa del Re, vincendo 5-2. Un risultato roboante ma bugiardo, che non scaccia di certo i fantasmi e i problemi che continuano a impattare sulla squadra. Bene Vinicius e Mbappé, che nel primo tempo si sono messi sulle spalle la squadra, ma ancora male la fase difensiva: due gol subiti allo scadere, che avrebbero potuto mettere a repentaglio il risultato finale. A salvare i Blancos ci ha pensato il meno atteso, Endrick. Il giovane brasiliano era da tempo relegato a semplice ruolo da sostituto (17 presenze, di cui solo 2 da titolare), ma con la doppietta di ieri nei tempi supplementari, ha voluto mandare un messaggio chiaro a Carlo Ancelotti: anche lui può essere una risorsa importante. Prima un mancino fulmineo da fuori area, poi un colpo di tacco a pochi metri dalla porta per sigillare il risultato. Con colossi davanti quali Vinicius,Rodrygo e Mbappé, sarà difficile ottenere una titolarità, ma la gara di ieri è un segnale vitale, che può valere il suo rilancio nelle gerarchie.

“Questo è il Real Madrid, che lotta fino alla fine per vincere. Non ci arrendiamo mai, combattiamo sempre. È stata una partita difficile, ma abbiamo segnato dei gol e abbiamo vinto. Sapevamo che nei supplementari dovevamo correre di più, fare di più, risalire. Abbiamo segnato tre gol molto belli. Questi gol sono per Antonio (Rüdiger), lui sa cosa fa ogni giorno con me. Non mi elogia mai e non è una brutta cosa, è bellissimo perché mi vuole bene e mi dice cosa fare, se non gioco mi dice di continuare a giocare. Ieri (mercoledì, ndr) è stato molto duro in allenamento, ci ho pensato a casa… E’ una grande persona, questi due gol sono per lui. Questi sono gol molto importanti per me, amo questa partita, questo stadio, i tifosi… Ora torniamo ad allenarci, abbiamo ancora del lavoro da fare”, le parole del brasiliano, che dedica la doppietta a Rudiger, figura importantissima per il classe 2006 e per l’intero spogliatoio.

