Endrick racconta come vive il calcio: “Vado in campo come se fossi a Disneyland”

La giovane stella brasiliana, il 17enne Endrick promesso sposo del Real Madrid, ora in forza al Palmeirsa, ha parlato a Conversa com Bial: “Penso molto alla mia famiglia, perché so che dipendeva da me avere una buona casa, avere del cibo in tavola, una buona istruzione…. Tutto questo si è realizzato quando ho iniziato ad avere una buona carriera al Palmeiras. Ho ottenuto il mio primo contratto e ho potuto dare il mio stipendio alla mia famiglia, mi sono tolto questo peso dalle spalle”, ha confessato l’attaccante 17enne attualmente in forza al Palmeiras.

Endrick ha riconosciuto anche di non voler vivere il calcio come una pressione, rivelando che per lui entrare in campo è come andare a Disneyland: “Devi entrare in campo per essere felice, come un bambino in un parco divertimenti. Quando ho esordito in prima squadra, Abel Ferreira, mi ha detto che dovevo andare a Disneyland, che ero un bambino e dovevo solo divertirmi. Ho fatto mio quel consiglio per la vita. Oggi, quando vado in campo, penso proprio che sia il mio parco giochi”.

Foto: Instagram personale