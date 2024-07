Endrick: “Occasione in prestito? Sono innamorato del Real, voglio restare qui”

Il brasiliano Endrick si presenta al suo nuovo mondo, quello del Real Madrid. Visite mediche, firma di 6 anni sul contratto, poi il saluto commosso ai tifosi del Bernabeu il solito bacio sullo stemma. L’ex Palmeiras poi in conferenza stampa, come riportato da AS, ha parlato anche della possibilità di partire in prestito per avere spazio: “Sono innamorato del Real Madrid e voglio restare qui. Non mi interessa nient’altro. Quando sono iniziate le trattative volevo solo andare a Madrid e voglio scrivere la storia e ritirarmi qui”.

Foto: Instagram Real