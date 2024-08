Endrick: “Non mi aspettavo tutto questo affetto al Real. E’ pazzesco”

La nuova stella del Real Madrid, Endrick, ha parlato ad AS dalla tournée americana dei Galacticos.

Queste le sue parole: “È un sogno essere qui, allenarmi con i miei compagni, fare gol e aiutare la mia squadra. Sono a Chicago per poter aiutare il Madrid, che è quello che voglio. In Brasile ho molti tifosi, ma non mi aspettavo tutto questo qui, tutti i tifosi. Sono molto felice di tutto questo. Il Real Madrid è il miglior club del mondo e avere tutto l’affetto che i tifosi hanno per me è pazzesco. Se potessi firmare la maglietta di tutti i tifosi lo farei”.

Foto: Instagram Real Madrid