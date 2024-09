Endrick nella storia del Real: è il più giovane marcatore in Champions. Battuto Raul

Endrick brucia le tappe ed entra nella storia del Real Madrid all’esordio in Champions contro lo Stoccarda. A 18 anni e 58 giorni il brasiliano è diventato il più giovane giocatore a segnare per il Real Madrid in Champions League, battendo il record che apparteneva a Raul Gonzalez Blanco. La leggenda del Real segnò una tripletta contro il Ferencvaros nel 1995 a 18 anni a 113 giorni. Lo riporta Opta.

Foto: Instagram Real Madrid