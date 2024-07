Endrick: “Mi piace tutto di Madrid, faremo una grande storia”

Il nuovo gioiellino del Real Madrid durante un evento tenutosi nella capitale spagnola per annunciare la sua collaborazione con New Balance, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Marca’. Di seguito le parole di Endrick:

“Mi piace tutto di Madrid. Sono già stato in questa città. Ora ho casa qui. Le persone a Madrid sono molto gentili. Sono stato molto con i miei compagni di squadra del Real Madrid in nazionale. Me lo hanno raccontato perfettamente. Faremo una grande storia”.

Foto: Instagram Endrick