Endrick: “Grato a Dorival, farò di tutto per vincere la Copa America”

Intervenuto in conferenza stampa, il centravanti del Brasile e del Real Madrid, Endrick, ha così parlato: “Solo Dio lo sa. Io sono concentrato, lavoro e aspetto il volere di Dio e di Dorival. Gli sono davvero grato per avermi chiamato e per la fiducia che ripone in me. È un allenatore fantastico, sta dando il massimo per il Brasile. Sta facendo ciò che è meglio per tutti, davvero un ottimo lavoro”.

Sulla pressione: “Una volta pensavo solo a segnare, a soddisfare le aspettative e rendere tutti felici. Ora ho cambiato mentalità, non penso troppo alle cose. Mi interessa solo cosa pensa la mia famiglia. Non mi concentro sulla pressione, solo sulla mia famiglia. Oggi sono arrivati ​​a Los Angeles e per me sono molto importanti”.

Infine, sull’importanza della Copa America: “Danilo, il nostro capitano, ci ha detto: ‘Il sogno di tutti voi era quello di indossare la maglia della squadra brasiliana’. Conta solo quello, poi giocare la Copa América, la Coppa del Mondo o le qualificazioni è uguale. Tutte le partite sono importanti, farò di tutto per vincere il mio primo torneo”.

Foto: Instagram Endrick