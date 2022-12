Endrick: “Farò di tutto per il Palmeiras, mi ha aiutato ad approdare al Real Madrid”

Endrick, oramai sulla bocca di tutti per il clamoroso trasferimento al Real Madrid a soli 16 anni, non ha contenuto l’emozione e ha parlato del suo sogno già realizzato, quello di approdare al Real Madrid: “Ringrazierò sempre il Palmeiras per avermi dato tutto ciò di cui avevo bisogno per diventare quello che sono oggi, aiutandomi a realizzare i miei sogni e rispettando quelli che sono i miei desideri e della mia famiglia. Fino a quando non passerò al Real Madrid, continuerò a pensare solamente al Palmeiras, dando tutto sul campo e cercando di segnare gol e regalare vittorie, titoli e gioia per i nostri tifosi”.

Foto: Endrick Instagram