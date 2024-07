Endrick dopo l’eliminazione: “Penso già al Real, la mia testa è a Madrid”

Termina ai calci di rigore contro l’Uruguay l’avventura del Brasile in Copa America. A termine della sfida, la stellina Endrick si è soffermato a parlare ai microfoni di Marca:”So che è difficile accettare l’eliminazione del nostro Paese ai quarti di finale, ma spero che la gente sia ancora al nostro fianco in futuro”, ha detto, con parole da leader e non da 17enne. Riguardo ai blancos poi, si è lasciato andare: “Sì, sto già pensando al Real Madrid. Adesso è molto difficile parlarne perché purtroppo siamo stati eliminati dalla Copa America, ma ora la mia testa è a Madrid”.

Foto: twitter copa america