Endrick: “Da quando Cristiano Ronaldo è entrato nella mia vita mi sono innamorato del Real Madrid. Spero di fare la storia”

Dopo la presentazione al Santiago Bernabeu di un Endrick molto emozionato, è seguita la conferenza stampa di presentazione del baby fenomeno brasiliano. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Sono molto felice di realizzare il mio sogno e ringrazio moltissimo Dio perché solo Dio sa cosa ho passato quando ero piccola. È una responsabilità molto grande ma sono grato per quello che sto vivendo.

Le lacrime non erano programmate ma amo il Real Madrid. Da quando Cristiano Ronaldo è entrato nella mia vita mi sono innamorato del Real Madrid. Non volevo piangere ma veniva dalla mia anima. Spero di fare la storia.

Vinicius e Rodrygo, mi hanno aiutato molto e mi hanno parlato molto del Real Madrid perché si avvicinava il momento di giocare. Ero concentrato sulla Copa América ma ora parlerò con loro e spero possiamo avere un’amicizia molto forte e possiamo aiutare la squadra.

Sono innamorato del Real Madrid e fin da piccolo era il mio sogno. Quando sono iniziate le trattative ho chiesto a mio padre se il Real ci fosse perché non mi importava di un’altra squadra quindi ho pensato grazie a Dio perché spero di esserci tutta la vita.

Se Dio mi ha dato questa responsabilità è perché sa che posso gestirla. Ora devo stare calmo, lavorare e imparare da giocatori come Vinicius, Modric o Courtois.

Sono passate tre ore da quando ho firmato e spero di poter restare qui per il resto della mia vita. Sono molto felice di essere qui con il presidente e di poter provare la gioia di essere un giocatore del Real Madrid”.

Foto: twitter Real Madrid