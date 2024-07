Endrick compie 18 anni e si prepara a diventare un nuovo giocatore del Real Madrid

Oggi Endrick ha compiuto 18 anni ed è formalmente diventato un nuovo giocatore del Real Madrid, coronando un sogno che, a detta dello stesso attaccante brasiliano, portava avanti fin da bambino.

Cresce dunque l’attesa per la presentazione del fenomeno brasiliano al Santiago Bernabeu, in programma il 27 luglio.

Endrick è entrato nelle giovanili del Palmeiras all’età di soli 10 anni. Da lì è riuscito sempre a distinguersi in ogni categoria in cui ha giocato, dimostrando di avere un enorme talento. Endrick è anche diventato il giocatore più giovane a debuttare e a segnare con la prima squadra del Palmeiras (16 anni e 2 mesi). Con il Palmeiras ha poi vinto due campionati , una Supercoppa e un Campionato Paulista.

Il giovanissimo attaccante brasiliano ha il potenziale per diventare una figura importante del Real Madrid, ma prima dovrà adattarsi al calcio europeo e allo spogliatoio del club. Infatti il passaggio di Endrick al calcio europeo può essere problematico, ma la presenza di giocatori come Vinícius, Rodrygo o Militao nello spogliatoio può di certo facilitare il suo adattamento.

Foto: Instagram Endrick