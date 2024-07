Endrick al Real: “Non potete immaginare cosa provo. E’ un sogno. Hala Madrid”

Giornata di presentazione Per Endrick al Real Madrid, davanti a 40mila spettatori al Santiago Bernabeu. Grande emozione per il giovane brasiliano che si è commosso di fronte all’entusiasmo mostrato dai suoi nuovi sostenitori.

“Grazie a tutti per essere venuti al Bernabéu. Sono molto felice, perché fin da bambino sognavo di giocare nel Real Madrid e oggi lo farò”.

“Grazie” – ha continuato il talentuoso attaccante – “tutto questo è molto grande per me, non potete immaginare quanto. Grazie, Hala Madrid”.

Foto: Instagram Real Madrid