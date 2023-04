Endrick: “A volte mi chiedo perché così tanti media sono concentrati su di me. Non sono il nuovo Pelé, nessuno sarà come lui”

Prossimo giocatore del Real Madrid dal luglio 2024, il brasiliano Endrick sta disputando una stagione sottotono per quanto riguarda l’aspetto realizzativo: appena una rete segnata in tredici presenze e sono cominciate a circolare le prime critiche nei confronti dell’attaccante classe 2006. Il sedicenne ha rilasciato un’intervista a GQ Brasil: “Non mi dà fastidio non segnare gol, perché so che le cose miglioreranno naturalmente. Ho solo bisogno di mantenere la mia mente forte. Le critiche non si placheranno e dovrò sopportarle sempre di più. Nessuno dovrebbe dispiacersi per me o darmi pacche. A volte mi chiedo: perché così tanti media si sono concentrati su di me? Non ho chiesto questo. Ci sono situazioni che oltrepassano il limite. ‘Ah, è il nuovo Pelé’. Amico, nessuno sarà Pelé, è il re del calcio. Ma ora non c’è niente da fare, non posso chiedere alla gente di non parlare della mia vita. Ci saranno sempre persone che mi attaccheranno. Il calcio è quello che voglio per la mia vita. Devo continuare a lavorare, come mi chiede Abel Ferreira”.

Foto: Endrick Instagram