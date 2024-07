En-Nesyri saluta: “Grazie Siviglia, ti porterò sempre nel mio cuore”

Ufficializzato il passaggio al Fenerbahce, l’attaccante Youssef En-Nesyri ha voluto congedarsi dal Siviglia e dai suoi tifosi con un post sul suo profilo Instagram: “Un giorno, quando ero piccolo e vivevo a Fez, una persona mi disse che i fatti, le azioni di ogni essere umano, valgono più di mille parole. Per tutta la vita ho cercato di realizzare questa idea, sempre con amore e impegno assoluto per chi mi ha accolto con affetto. Ecco perché questa lettera mi risulta così difficile. Grazie, Siviglia Fútbol Club.

Oggi saluto casa mia, comprendendo la situazione. Durante tutti questi anni mi è stato chiaro che non volevo andarmene. Adesso lo faccio con la soddisfazione di aver difeso il tuo scudetto,

Parto con titoli, con gol, ma soprattutto con amore incondizionato. Per sempre. Voglio cogliere l’occasione per ringraziare il presidente José María del Nido Carrasco, tutti gli allenatori che ho avuto, i miei compagni e un tifoso che non dimenticherò mai.

Grazie, sivillisti. Ti porterò per sempre nel mio cuore. Adesso arrivo in un club storico come il Fenerbahçe pronto a dare tutto. Mi hanno dimostrato una fiducia molto importante e voglio contribuire a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. Sono molto emozionato e desideroso di rispondere a così tanto amore. Addio, Sevilla Fútbol Club; Forza, Fenerbahçe”.

en-nesyri-insta