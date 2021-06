Emre su Calhanoglu: “Solo un grande campione può passare dal Milan all’Inter senza accusare contraccolpi”

Emre Belozoglu ha parlato alla Gazzetta dello Sport dell’arrivo di Calhanoglu all’Inter. Lui che è stato l’ultimo turco a vestire la maglia nerazzurra: “Ho parlato con Hakan quattro giorni fa, ma di Nazionale. Mi ha detto che a fine Europeo sarebbe tornato a Milano, ma non pensavo per firmare con l’Inter… Sono davvero felicissimo: il nerazzurro è rimasto nel mio cuore. E’ l’uomo giusto per sostituire Eriksen? Ci tengo a mandare un abbraccio a Christian, spero che possa tornare a giocare al più presto. Ma servirà tempo e Hakan è perfetto per prenderne il posto. Ha testa e talento per ricoprire più ruoli. Il passaggio dal Milan all’Inter? Serve grande personalità per reggere la pressione in una grande squadra, sommata a quella dei tifosi che si sentono traditi. Sono un grande campione può passare dal Milan all’Inter senza accusare contraccolpi. E lui è un campione”.

Foto: Twitter Fenerbahce