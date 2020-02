Emre Can sbotta: “Siamo il Borussia, non possiamo prendere tutti questi gol! Dobbiamo rialzarci”

Emre Can, centrocampista ex Juventus ieri in gol alla prima da titolare con il Borussia Dortmund, ha parlato commentando la sconfitta con il Bayer Leverkusen: “La squadra ha molte potenzialità, ma deve imparare una cosa: se vai in vantaggio, devi essere cattivo. A volte devi giocare male, difendere meglio, tutti insieme. Giochiamo un calcio offensivo, ma dobbiamo fare tutti meglio. Oggi abbiamo segnato tre gol, ma ne abbiamo presi quattro. Sono troppi! Così non possiamo vincere le partite. Ovviamente è stata una battuta d’arresto, ma la stagione è ancora lunga. Dobbiamo rialzarci”.

Foto: Borussia Dortmund Twitter